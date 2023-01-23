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«Я его воспитываю»: Клара Новикова рассказала об отношениях с молодым мужчиной

Александр Афонин
Общество
«Я его воспитываю»: Клара Новикова рассказала об отношениях с молодым мужчиной
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народная артистка России Клара Новикова вступила в отношения с новым мужчиной. Личность избранника юмористка держит в секрете, но одну деталь все-таки раскрыл: он значительно моложе нее.

— У меня много было достойных мужчин, если честно. А почему нет? У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж — это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот я и воспитываю, — сказала она.

Артистка добавила, что старается не обращать внимания на косые взгляды, когда появляется вместе с избранником на публике. Однако иногда это дается ей с большим трудом. Сами отношения Новикова выводить на новый уровень не собирается.

— Не хочется его в паспорт, только в завещание, — цитирует Новикову StarHit.

Аналогичная ситуация произошла и с актрисой Евгенией Осиповой. Звезду сериала «Доярка из Хацапетовки» встретили на катке на Красной площади в компании молодого человека. 36-летняя актриса проводила время с 18-летним журналистом и продюсером Андреем Карповым, более известным под псевдонимом Гликоген ТВ.

Знаменитости Клара Новикова Отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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