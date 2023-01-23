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Эксперты оценили вероятность создания единой валюты Аргентины и Бразилии

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперты оценили вероятность создания единой валюты Аргентины и Бразилии
Фото: Unsplash

Бразилия и Аргентина могут создать общую валюту для расчетов, но на это уйдут десятилетия, а сейчас Буэнос-Айрес должен выйти из глубочайшего экономического кризиса. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.

Он отметил, что это предложение возможно реализовать, но не в ближайшее время. Усложняет процесс интеграции экономическая ситуация в Аргентине. Соглашаясь на общую валюту, Бразилия рискует стать спонсором соседа в условиях стопроцентной инфляции и миллиардных долгов Буэнос-Айреса, передает НСН.

В свою очередь, экономист Антон Любич отметил, что общая валюта двух стран будет крепче и надежнее. Это даст Бразилии и Аргентине возможность в полной мере раскрыться как очень интересному рынку и направлению для инвестиций. А также снизит зависимость крупнейших экономик Латинской Америки от доллара, передает Взгляд.ру.

Бразилия и Аргентина в скором времени объявят о создании единой валюты. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает газета Financial Times.

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