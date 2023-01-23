Какие заболевания помогает лечить омега-3

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Омега-3 жирные кислоты позволяют облегчить течение целого ряда болезней. Содержание таких кислот в продуктах невысокое, поэтому их нередко назначают в виде капсул. При этом определять конкретную методику лечения должен специалист. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Где содержится омега-3

Жирные кислоты омега-3, по словам диетолога, содержатся:

В большом количестве — в рыбе.

— Однако многие люди едят недостаточно рыбы, — уверена Дианова.

В небольших количествах — в семенах чиа.

Еще один источник омега-3 — сало.

— Но его тоже нельзя назвать универсальным средством, — уточнила специалист.

По мнению врача, насытить организм кислотами омега-3 только вместе с едой невозможно. Но и пить их в виде капсул тоже важно правильно.

— Нюансов столько, что люди не могут только за счет еды покрыть нехватку омеги-3. Капсулы обычно принимают курсом. Но при этом проверяется индекс омега-3, оценивается самочувствие, липидный профиль до и после приема. Далеко не все омега-3 на рынке качественные. Есть и такие, которые повышают уровень холестерина, не улучшая липидный профиль. Любой БАД может вызвать даже токсический гепатит, — предупредила Дианова.

При каких болезнях помогает

Омега-3 хорошо помогает при сердечно-сосудистых патологиях и заболеваниях печени, отметила диетолог. Она необходима при нарушении липидного профиля, когда у человека фиксируется не только высокий холестерин, но и высокие триглицериды. В современном мире подобная проблема есть чуть ли не у каждого третьего человека, уверена врач.

При заболеваниях почек жирные кислоты омега-3 также могут быть полезны, подчеркнула Дианова.

— В почках очень многое связано с сосудами. Омега-3 встраивается в клеточные мембраны и делает их более стойкими. Думаю, что поддержка в виде омега-3 при заболеваниях почек вполне обоснована, — отметила собеседница «ВМ».

По ее словам, еще омега-3 помогает уменьшить высыпания на коже.

— Омега-3 обладает противовоспалительным действием, поэтому ее назначают при ряде заболеваний. Например, зачастую у людей с проблемной кожей (акне разной степени выраженности) есть дефицит омега-3. Ее назначение входит в стандартные схемы лечения. Но дозировку, курс, длительность и повторяемость схемы определяет грамотный врач-дерматолог, — рассказала Дианова.

Есть ли противопоказания

Медик уточнила, что не существует конкретных заболеваний, при которых омега-3 запрещена. Даже при онкологии подконтрольный прием таких кислот допустим. Однако врач предупредила, что некоторые люди могут хуже усваивать эти кислоты.

— Так как это жиры, то при передозировке может быть плохое самочувствие, связанное с нарушением усвоения. У кого удален желчный пузырь, тем дозу нужно подбирать аккуратно. Желчный пузырь сильно влияет на усвоение омега-3. Таким людям важно оценивать свое самочувствие, чтобы в начале употребления добавок не было тошноты и болей в желудке, — заключила Дианова.