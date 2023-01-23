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Венгрия выступила против ограничивающих сотрудничество с РФ в энергетике санкций

Лейла Алиева
В мире
Венгрия выступила против ограничивающих сотрудничество с РФ в энергетике санкций
Фото: Пресс-служба Совфеда

Будапешт не станет поддерживать санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 23 января.

— Без АЭС «Пакш» было бы невозможно обеспечить нынешнее энергоснабжение Венгрии, как и без строительства новых блоков АЭС «Пакш» невозможно будет гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии в ближайшие десятилетия, — пояснил он.

По словам Сийярто, Венгрия уже 40 лет использует атомную энергию с АЭС «Пакш», а с «Росатомом» договор о возведении новых блоков был заключен девять лет назад, передает РИА Новости.

Недавно Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет антироссийских санкций. Новый пакет ограничительных мер будет преимущественно направлен на устранение «существующих лазеек» в уже принятых рестрикциях. Анонсированные ограничения призваны покончить «с обходом санкций».

В свою очередь Сийярто отметил, что принятые в отношении России санкции заводят Европу в тупик, принятие десятого пакета ограничений может стать «огромной ошибкой».

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