Куда поехать отдыхать в феврале

Фото: Pixabay

Февральские праздники всегда пользуются высоким спросом для поездок, поэтому в эти дни повышается стоимость билетов на 35 процентов. О том, куда лучше поехать на отдых в феврале — в материале «Вечерней Москвы».

Выгодные зарубежные направления:

— Египет;

— ОАЭ.

В чем плюсы:

— Билеты от 50 тысяч рублей за четыре дня.

— В стоимость билета в Египет входит проживание в четырехзвездочном отеле и питание по системе «Все включено».

— В ОАЭ — перелет, трансфер, страховка, проживание в трехзвездочном отеле и питание по системе «Завтраки».

Выгодные туры по России:

— Сочи.

— Калининград.

Стоимость российских направлений:

— Сочи — от 20 тысяч рублей (в тур входят перелет, трансфер и проживание без питания).

— Калининград — 16 тысяч рублей (цена включает в себя перелет и проживание в отеле).