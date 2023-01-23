Проще, чем кажется: куда поехать отдыхать в феврале
Февральские праздники всегда пользуются высоким спросом для поездок, поэтому в эти дни повышается стоимость билетов на 35 процентов. О том, куда лучше поехать на отдых в феврале — в материале «Вечерней Москвы».
Выгодные зарубежные направления:
— Египет;
— ОАЭ.
В чем плюсы:
— Билеты от 50 тысяч рублей за четыре дня.
— В стоимость билета в Египет входит проживание в четырехзвездочном отеле и питание по системе «Все включено».
— В ОАЭ — перелет, трансфер, страховка, проживание в трехзвездочном отеле и питание по системе «Завтраки».
Выгодные туры по России:
— Сочи.
— Калининград.
Стоимость российских направлений:
— Сочи — от 20 тысяч рублей (в тур входят перелет, трансфер и проживание без питания).
— Калининград — 16 тысяч рублей (цена включает в себя перелет и проживание в отеле).