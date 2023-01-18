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Эксперт по туризму Мельник назвал самые выгодные направления для отдыха в феврале

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по туризму Мельник назвал самые выгодные направления для отдыха в феврале
Фото: Pexels

Февральские праздники входят в число «высоких дат» для путешествий. Они всегда пользуются большим спросом, поэтому в праздничные дни стоимость поездки возрастет на 35 процентов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

— Нужно понимать, что тур, который состоится с 23 по 26 февраля, будет дороже других февральских дней. В праздничные февральские дни его стоимость вырастет примерно на 35 процентов. Также значительное повышение цен ожидается с 13 по 15 февраля. Многие мужчины захотят сделать подарок своим вторым половинкам на День святого Валентина и повезут их на отдых, — пояснил специалист.

Два самых выгодных направления

Эксперт по туризму уверен, что самым выгодным зарубежным туристическим направлением для отдыха в феврале станет Египет:

— В первую очередь нужно выделить Египет. Уже сейчас стоимость туров начинается от 50 тысяч рублей на человека на четыре праздничных дня. В эту стоимость входит проживание в четырехзвездочном отеле и питание по системе «Все включено». А в обычные даты туры начинаются от 30 тысяч рублей за неделю на человека.

Туры в ОАЭ станут вторыми по популярности у россиян для февральского отдыха, считает Мельник:

— Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах будет стоить от 55 тысяч рублей на человека на четыре праздничных дня. В стоимость будут входить перелет, трансфер, страховка, проживание в трехзвездочном отеле и питание по системе «Завтраки». В обычные февральские даты отдых обойдется примерно в 45–50 тысяч с человека.

При этом, по мнению эксперта, Шри-Ланка, Таиланд и Куба будут стоить значительно дороже, особенно в праздничные февральские даты.

Отдых в России

Собеседник «ВМ» отметил, что россияне могут полететь не только в заграничные туры. В феврале можно выгодно отдохнуть в Сочи или в Калининграде.

— В феврале можно съездить в Сочи за 7 тысяч рублей с человека. В пакетный тур входит перелет, трансфер, проживание, без питания. Однако в праздничные февральские дни стоимость будет начинаться от 20 тысяч рублей. Повышение цены составляет почти двести процентов, — предупредил Мельник.

В Калининград можно будет улететь за 6 тысяч в феврале, а в праздничные даты цена повысится до 16 тысяч рублей за перелет и проживание в отеле, предупредил эксперт.

Важно отметить, что если спрос к праздничным датам в феврале будет небольшой, то цена понизится. Но это маловероятно, считает Мельник.

Праздники Отдых Россия Туризм Египет
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