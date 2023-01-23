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Приметы и советы

Два автомобиля столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, МКАД, 35-й километр Карта всех событий

На МКАД на юго-западе Москвы столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 23 января.

Авария произошла на внутренней стороне 35-го километра Московской кольцевой автодороги. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в ночь с воскресенья на понедельник. В результате аварии пострадали два человека.

МКАД Москва ДТП Район Ясенево Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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