Два автомобиля столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 35-й километр Карта всех событий

На МКАД на юго-западе Москвы столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 23 января.

Авария произошла на внутренней стороне 35-го километра Московской кольцевой автодороги. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в ночь с воскресенья на понедельник. В результате аварии пострадали два человека.