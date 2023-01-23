Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара К морю за 15 тысяч: путешествие в Калининград К морю за 15 тысяч: «русский остров в Европе» Калининград — Балтийская коса, пляж Янтарный и Виштынец К морю за 15 тысяч: путешествие в Мурманск
Приметы и советы
Народный календарь. Как вести себя с кошками 26 января Народный календарь. Как привлечь успешную учебу в Татьянин день, 25 января Народный календарь. Как не набрать долгов 24 января Народный календарь. Как сохранить счастье в доме 23 января Народный календарь. Почему 22 января нужно обязательно посетить баню
Два автомобиля столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы
Москва, МКАД, 35-й километр Карта всех событий
На МКАД на юго-западе Москвы столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 23 января.
Авария произошла на внутренней стороне 35-го километра Московской кольцевой автодороги. На месте работают оперативные службы города.
Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
Другое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в ночь с воскресенья на понедельник. В результате аварии пострадали два человека.
Эксклюзивы
Политолог Светов объяснил, каким образом российская нефть попадает в Европу Какие заболевания помогает лечить омега-3 Какие пункты указа о частичной мобилизации продолжают действовать Как будет работать механизм «постоянных» кредитных каникул, который начнет действовать в марте «Не падала в обморок»: дочь Талызиной прокомментировала информацию о плохом самочувствии актрисы
Приметы и советы
Народный календарь. Как вести себя с кошками 26 января Народный календарь. Как привлечь успешную учебу в Татьянин день, 25 января Народный календарь. Как не набрать долгов 24 января Народный календарь. Как сохранить счастье в доме 23 января Народный календарь. Почему 22 января нужно обязательно посетить баню
Проще, чем кажется