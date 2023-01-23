Два человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на Волгоградском проспекте

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Авария произошла на Волгоградском проспекте (перед пересечением с Люблинской улицей), столкнулись две машины. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 23 января, сообщил источник в экстренных службах.

В результате ДТП пострадали два человека.

— Оба пострадавших доставлены в больницу, — уточнил источник «ВМ».

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города.

22 января четыре машины столкнулись на 13-ом километре МКАД, на внешней стороне. Уточняется, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

В этот же день ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса произошло на востоке Москвы. Автобус следовал в сторону области, когда столкнулся с машиной. Однако из пассажиров автобуса никто не пострадал.