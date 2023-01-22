Четыре автомобиля столкнулись на 13-ом километре МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, МКАД, 13-й километр Карта всех событий

Четыре машины столкнулись на 13-ом километре МКАД, на внешней стороне. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 22 января, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства аварии.

В этот же день ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса произошло на востоке Москвы. Автобус следовал в сторону области, когда столкнулся с машиной. Однако из пассажиров автобуса никто не пострадал.

До этого сообщалось, что на 72-м километре МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло столкновение нескольких машин. В результате происшествия были временно заняты две полосы из шести.

21 января на внешней стороне 28-го километра МКАД, в районе развязки с М-4 произошла авария с участием нескольких автомобилей. На месте работали профильные специалисты оперативных служб города.