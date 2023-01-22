Маршрутка столкнулась с легковушкой на востоке Москвы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса произошло на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 22 января, сообщил источник в экстренных службах.

По информации собеседника «ВМ», автобус следовал в сторону области, когда столкнулся с автомобилем. Однако из пассажиров автобуса никто не пострадал.

Среди пострадавших числится только водитель легковушки, который был вскоре доставлен в больницу. В настоящее время в районе ДТП перекрыты две полосы из трех в сторону области.

До этого сообщалось, что на 72-м километре МКАД в районе Новокуркинского шоссе произошло столкновение нескольких машин. В результате происшествия были временно заняты две полосы из шести.

21 января на внешней стороне 28-го километра МКАД, в районе развязки с М-4 произошла авария с участием нескольких автомобилей. На месте работали профильные специалисты оперативных служб города.