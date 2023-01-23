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СК просит суд арестовать мужчину, который напал на полицейских на северо-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
СК просит суд арестовать мужчину, который напал на полицейских на северо-востоке столицы
Фото: СК РФ
Москва, Широкая улица, 12Б Карта всех событий

Следствие просит суд арестовать мужчину, который напал на полицейских на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 23 января.

По ее словам, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следственный комитет обратился в Бабушкинский районный суд с просьбой заключить фигуранта под стражу.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на крыльце торгового центра «Фортуна», расположенного на Широкой улице в доме № 12б. Пьяный мужчина, из-за поведения которого окружающие обратились в полицию, напал на прибывший наряд стражей порядка. В результате два сотрудника правоохранительных органов получили повреждения. Дебошира задержали.

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