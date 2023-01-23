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Бывший глава МИД Польши раскрыл, что Варшава планировала разделение Украины

Евгений Белоусов
В мире
Бывший глава МИД Польши раскрыл, что Варшава планировала разделение Украины
Фото: Unsplash

В самом начале специальной военной операции России Польша рассматривала возможность раздела Украины. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил бывший польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

— Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней, — заявил он.

По признанию экс-министра, тогда еще в Варшаве не были уверены, выстоит ли Украины или сразу рухнет. Поэтому был рассмотрен и вариант с возможным разделом украинских земель.

Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже успел опровергнуть слова бывшего министра, назвав их «позорными утверждениям». Он призвал Сикорского отказаться от них и публично извиниться, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить часть западных регионов Украины Польше, чтобы долги Киева за предоставленную поддержку возместила Варшава.

Cтарший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что Польша готовится стать самой сильной армией в ЕС и нанести удар по России, используя территорию Украины.

Аналитик отметил, что Польша будет увеличивать свой контингент на Украине. Там появятся мощные польские частные военные компании, добавил он.

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