Пожар произошел в кальянной в центре столицы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Страстной бульвар, 11 Карта всех событий

В подвальном помещении нежилого дома в центре столицы произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 23 января.

По данным ведомства, пожар произошел в одноэтажном нежилом доме № 11 на Страстном бульваре. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Горели личные вещи.

До прибытия пожарных с места происшествия самостоятельно эвакуировались 50 человек. В 16:08 возгорание было локализовано.

По данным источника «ВМ», горела кальянная, расположенная в доме.

Другой пожар произошел на территории металлургического завода в подмосковном городе Рошаль. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате один человек пострадал.