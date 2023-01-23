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Пожар произошел в кальянной в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в кальянной в центре столицы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Страстной бульвар, 11 Карта всех событий

В подвальном помещении нежилого дома в центре столицы произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 23 января.

По данным ведомства, пожар произошел в одноэтажном нежилом доме № 11 на Страстном бульваре. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Горели личные вещи.

До прибытия пожарных с места происшествия самостоятельно эвакуировались 50 человек. В 16:08 возгорание было локализовано.

По данным источника «ВМ», горела кальянная, расположенная в доме.

Другой пожар произошел на территории металлургического завода в подмосковном городе Рошаль. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате один человек пострадал.

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