Появилось видео с места пожара на Страстном бульваре в Москве
Появилась видеозапись с места пожара в нежилом доме на Страстном бульваре в Москве. Его опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник, 23 января.
При этом в ведомстве отметили, что Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего.
Пожар, о котором идет речь, произошел в подвальном помещении нежилого дома № 11 на Страстном бульваре. По неподтвержденным данным горели помещения кальянной. Площадь пожара составила пять квадратных метров. В 16:08 возгорание было локализовано.
Сообщений о пострадавших не поступало. Известно, что на момент прибытия пожарных бригад с места происшествия самостоятельно эвакуировались 50 человек.