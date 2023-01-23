Появилось видео с места пожара на Страстном бульваре в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Страстной бульвар, 11 Карта всех событий

Появилась видеозапись с места пожара в нежилом доме на Страстном бульваре в Москве. Его опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник, 23 января.

При этом в ведомстве отметили, что Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Пожар, о котором идет речь, произошел в подвальном помещении нежилого дома № 11 на Страстном бульваре. По неподтвержденным данным горели помещения кальянной. Площадь пожара составила пять квадратных метров. В 16:08 возгорание было локализовано.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Сообщений о пострадавших не поступало. Известно, что на момент прибытия пожарных бригад с места происшествия самостоятельно эвакуировались 50 человек.