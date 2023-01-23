Пятиметровый астероид пролетит очень близко от Земли

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Астероид «2023 BU» диаметром около 5-6 метров пролетит рядом с Землей в четверг, 26 января. Об этом сообщил российский астроном Геннадий Борисов.

— Пару дней назад появился такой астероид в моих наблюдениях, я отправил данные в Центр малых планет, информацию об обнаружении астероида выложили на международную страницу подтверждения (объектов, сближающихся с Землей — прим. «ВМ») Центра малых планет, — рассказал он.

По словам ученого, астероид движение к Земле, при этом он не представляет собой опасности, так как пройдет на расстоянии в несколько тысяч километров от поверхности планеты, передает РИА Новости.

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