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Автомобиль инкассации загорелся на заправке в Подмосковье
Московская область, Мытищи, Силикатная улица Карта всех событий
В подмосковных Мытищах на заправке загорелся инкассаторский автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 23 января.
Инцидент произошел на Силикатной улице. Машина загорелась после заправки топливом. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.
Огонь был локализован в 13:18. В 13:51 пожар был ликвидирован.
Еще один пожар произошел в центре столицы на Страстном бульваре. В нежилом доме № 11 загорелась кальянная, расположенная в подвале здания. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. С места происшествия эвакуировались 50 человек.
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