Автомобиль инкассации загорелся на заправке в Подмосковье

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московская область, Мытищи, Силикатная улица Карта всех событий

В подмосковных Мытищах на заправке загорелся инкассаторский автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 23 января.

Инцидент произошел на Силикатной улице. Машина загорелась после заправки топливом. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

Огонь был локализован в 13:18. В 13:51 пожар был ликвидирован.

Еще один пожар произошел в центре столицы на Страстном бульваре. В нежилом доме № 11 загорелась кальянная, расположенная в подвале здания. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. С места происшествия эвакуировались 50 человек.