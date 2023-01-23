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Автомобиль инкассации загорелся на заправке в Подмосковье

Степан Жирнов
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Автомобиль инкассации загорелся на заправке в Подмосковье
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Московская область, Мытищи, Силикатная улица Карта всех событий

В подмосковных Мытищах на заправке загорелся инкассаторский автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 23 января.

Инцидент произошел на Силикатной улице. Машина загорелась после заправки топливом. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

Огонь был локализован в 13:18. В 13:51 пожар был ликвидирован.

Еще один пожар произошел в центре столицы на Страстном бульваре. В нежилом доме № 11 загорелась кальянная, расположенная в подвале здания. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. С места происшествия эвакуировались 50 человек.

Подмосковье МЧС Мытищи Московская область Пожары
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