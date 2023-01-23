«Могут участиться приступы»: врач рассказала, какие заболевания может вызвать газовая плита дома

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Газовая плита в квартире действительно может стать причиной образования астмы и других проблем со здоровьем, если оборудование установлено с нарушениями. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина, комментируя исследование ученых, опубликованное газетой Bloomberg.

Так, исследователи обнаружили взаимосвязь между количеством болеющих астмой среди детей и наличием в доме газовой плиты из-за побочного продукта горения. Кроме того, выделение метана загрязняет воздух в квартире.

По словам Логиной, метан, который выделяют газовые плиты, может спровоцировать аллергию.

— Безусловно, любой газ, особенно метан негативно действует на органы дыхания. Он может вызывать воспалительные процессы, а также способствовать аллергизации. Кроме того, метан провоцирует аллергию на бытовых клещей, домашних животных, плесень, — предупредила врач.

Тем не менее иммунолог отметила, что метан может вызвать астму или другие заболевания органов дыхания только при условии высокой концентрации в помещении.

— Сильное негативное воздействие возможно при условии, что газовое оборудование установлено неправильно. В таком случае могут происходить утечки газа. Большое количество метана может запустить процесс развития астмы. А у тех людей, кто уже страдает этим заболеванием, могут участиться приступы. Важно внимательно следить за качеством установки и бережно эксплуатировать газовые плиты, — подчеркнула Логина.

Аллерголог посоветовала чаще проветривать помещение, в котором установлена газовая плита, а при любой поломке вовремя ее устранять.

Специалист добивала, что другие бытовые предметы не могут провоцировать какие-либо заболевания. Тем не менее, например, астму могут вызвать аллергены, которые содержатся в мебели, коврах, мягких игрушек и в ванной комнате. Аллергическая астма излечима, главное, вовремя обратиться к врачу и провести обследование, заключила Логина.