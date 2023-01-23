Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вооруженный мужчина на улицах Железногорска оказался 19-летней девушкой с игрушкой

Степан Жирнов
Происшествия
Вооруженный мужчина на улицах Железногорска оказался 19-летней девушкой с игрушкой
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Информация о вооруженном мужчине, гуляющем по улицам Железногорска, не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю в понедельник, 23 января.

По данным ведомства, один из местных жителей, увидевший в Сети фото и видео подозреваемого, узнал в человеке свою 19-летнюю дочь и сообщил об этом в полицию. Оперативники прибыли по указанному адресу и нашли в квартире игрушечное ружье с пластиковыми пулями.

Сама девушка пояснила, что заказала игрушку в интернет-магазине и забрала ее из пункта выдачи, после чего отнесла домой. Именно этот момент попал в объективы видеокамер неравнодушных местных жителей.

В настоящий момент гражданка доставлена в территориальное подразделение полиции. В ходе опроса сотрудники правоохранительных органов выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на улице Школьной в городе Железногорске Красноярского края видели вооруженного мужчину. В связи с этим в населенном пункте была усилена охрана детских садов и школ, а местным жителям посоветовали не выходить из домов.

Оружие Красноярский край Полиция МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте