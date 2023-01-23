Вооруженный мужчина на улицах Железногорска оказался 19-летней девушкой с игрушкой

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Информация о вооруженном мужчине, гуляющем по улицам Железногорска, не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю в понедельник, 23 января.

По данным ведомства, один из местных жителей, увидевший в Сети фото и видео подозреваемого, узнал в человеке свою 19-летнюю дочь и сообщил об этом в полицию. Оперативники прибыли по указанному адресу и нашли в квартире игрушечное ружье с пластиковыми пулями.

Сама девушка пояснила, что заказала игрушку в интернет-магазине и забрала ее из пункта выдачи, после чего отнесла домой. Именно этот момент попал в объективы видеокамер неравнодушных местных жителей.

В настоящий момент гражданка доставлена в территориальное подразделение полиции. В ходе опроса сотрудники правоохранительных органов выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на улице Школьной в городе Железногорске Красноярского края видели вооруженного мужчину. В связи с этим в населенном пункте была усилена охрана детских садов и школ, а местным жителям посоветовали не выходить из домов.