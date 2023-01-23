Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Специалист по баллистической экспертизе Совместного центра контроля и координации (СЦЦК) Адриан Боке передал в Музей Победы фрагменты натовского оружия для выставки «Обыкновенный NATOнацизм». Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе музея.

— Американские и французские снаряды, представленные здесь, являются свидетельствами военных преступлений против мирного населения Донецка. Для меня особенно тяжело, что применяемое вооружение против мирного населения в том числе французское, — заявил Боке.

По словам француза, переданные им обломки ракеты он нашел при осмотре больницы. Боке также выразил благодарность Музею Победы за организацию выставки и демонстрацию таких экспонатов.

Выставка Музея Победы «Обыкновенный нацизм» состоит из двух разделов, в одном из которых отражена история возникновения и агрессивного развития украинского национализма, в другом «Обыкновенный NATOцизм» раскрывается политика Североатлантического альянса, направленная на развязывание военных конфликтов в различных странах.

Адриан Боке, отправившийся на Украину развозить лекарства по гражданским больницам, стал свидетелем преступлений киевского режима. О них он рассказал правду миру. Теперь его жизнь в опасности, но корреспонденты «Москвы Вечерней» смогли встретиться с волонтером и узнать, каково сейчас быть честным человеком в западном мире.