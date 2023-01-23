«Меня перекосило»: экс-солистка «Стрелок» рассказала о микроинсульте на суде с Волочковой

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Бывшая участница группы «Стрелки» Екатерина Любомская, более известная как Кэт, рассказала о пережитом микроинсульте на суде с Анастасией Волочковой в 2021 году.

— Скандал стоил мне микроинсульта. На заключительное заседание пришла моя оппонентка. Я на протяжении получаса слушала умозаключения обо мне. Она говорила, что я бухаю. Меня перекосило. У меня левая вся часть внешне, наверное, деформировалась, и я не ощущала ее, — поделилась артистка в эфире программы «Ты не поверишь!».

По словам врача, находившегося в студии, вероятно, Кэт пережила гипертонический криз.

По словам певицы, иск против Волочковой она подала в марте 2021 года, а причиной этому стали высказывания балерины об алкоголизме и наркомании Кэт. В результате балерина должна выплатить ей около 350 тысяч рублей.

Недавно Волочкова рассказала, что в непростой период жизни находила утешение в алкоголе, однако смогла вовремя остановиться. Артистка отметила, что позволяла себе выпить, лишь когда у нее не было запланировано спектаклей.