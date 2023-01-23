Иммунолог Логина перечислила способы защитить себя и детей от вирусов

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Гарантированных способов защитить организм от заражения вирусом нет, однако есть возможность снизить вероятность заболевания. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

По ее словам, вирусы в природе встречаются круглый год. В осенне-зимний период риск заражения повышается, так как люди больше находятся в закрытых помещениях. При этом зимой большинство вирусов активнее проявляют себя в теплую погоду, уточнила Логина.

— В холодное время, пока не было коронавирусов, в морозную погоду обычно была меньше заболеваемость. Она росла в слякоть: тогда вирусы попадают в теплое и влажное помещение (метро, общественный транспорт и т. д.), и появляется риск заболеть. В жару и сильные морозы эпидемии обычно уменьшаются, — объяснила иммунолог.

В первую очередь, чтобы не заразиться, важно стараться избегать контактов с заболевшими и ограничивать контакты внутри семьи, если кто-то заболел, порекомендовала врач.

— Если вы заболели, то тоже нужно изолироваться. Если ребенок заболел, не всегда родители ведут себя корректно: многие отправляют его в детский сад или школу. Естественно, он заражает других детей, — отметила Логина.

Дети же в период эпидемий регулярно контактируют с заболевшими в детском саду или школе, поэтому можно посоветоваться с врачом: например, в таких случаях для профилактики могут назначить иммуномодуляторы. Взрослым, которые работают в коллективе, этот способ тоже может подойти, подчеркнула Логина.

Способы профилактики вирусных заболеваний тоже есть, рассказала медик:

нужно вести здоровый образ жизни;

избегать вредных привычек;

тепло одеваться;

отдыхать достаточное количество времени;

проветривать помещения.

— В помещениях с кондиционерами могут скапливаться бактерии и вирусы, если за ними не ухаживают. Поэтому нужно активно проветривать помещения, но при этом на время проветривания уходить, чтобы не простудиться, — посоветовала врач.