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Приметы и советы

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу фонда Андрея Сахарова

Лейла Алиева
Общество
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу фонда Андрея Сахарова
Фото: Пресс-служба Совфеда

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России фонда Андрея Сахарова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа в понедельник, 23 января.

— По результатам изучения поступивших материалов 23.01.2023 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «The Andrei Sakharov foundation» («Фонд Андрея Сахарова»), США, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность фонда представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении была направлена в Минюст РФ.

В ноябре прошлого года надзорный орган признал нежелательной на территории страны деятельность французской организации Open Press.

До этого депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с инициативой признать деятельность организации Greenpeace нежелательной на территории России. По словам депутата Александра Якубовского, организация не подпадает под действие закона об иноагентах.

организация Генпрокуратура Россия
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