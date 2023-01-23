Московские спасатели помогли пожилой женщине с инсультом

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Москва, улица Адмирала Лазарева Карта всех событий

Сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра помогли пожилой женщине в Южном Бутове. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— По словам старшего дежурной смены, по указанному адресу находилась заявительница — дочь хозяйки квартиры. Она не могла попасть к пожилой матери в дом, так как дверь квартиры оказалась заперта изнутри, — говорится в сообщении.

Вскрыв дверь квартиры, спасатели обнаружили, что женщина лежит на полу в беспомощном состоянии. Они перенесли ее на кровать и вызвали скорую помощь. Оказалось, пенсионерка перенесла инсульт. Вскоре женщину госпитализировали, говорится в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Осенью прошлого года спасатели пришли на помощь пожилой женщине с инсультом, которая осталась одна в запертой квартире. Частично парализованная пенсионерка два дня пролежала на полу собственной квартиры.