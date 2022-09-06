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Женщину с инсультом спасли из закрытой квартиры на юго-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Женщину с инсультом спасли из закрытой квартиры на юго-западе столицы
Фото: пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Россия, Москва, улица Знаменские Садки, 11 Карта всех событий

Спасатели пришли на помощь пожилой женщине с инсультом, которая находилась одна в запертой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы во вторник, 6 сентября.

Звонок с просьбой о помощи поступил 6 сентября от знакомой пострадавшей. Женщина приехала навестить пенсионерку на улицу Знаменские садки в дом №11, но не смогла попасть в квартиру. При этом за дверью отчетливо были слышны стоны.

На вызов отправились сотрудники поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра. Прибыв на место происшествия, спасатели вскрыли квартиру в присутствии сестры хозяйки и заявительницы при помощи специального инструмента. Внутри сотрудники обнаружили 70-летнюю женщину, пережившую инсульт. Пенсионерку частично парализовало, и она пролежала на полу два дня.

В квартиру была вызвана скорая помощь. Женщину госпитализировали.

Другую москвичку спасли пожарные из горящего дома в Строгине 30 августа.

Пенсионеры Район Северное Бутово Москва Спасатели Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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