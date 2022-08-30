Пожарные спасли женщину из загоревшегося дома в Строгине

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1-я Лыковская улица, дом 57, строение 2. Карта всех событий

Пожарные спасли женщину из частного деревянного дома в столичном районе Строгино, где произошло возгорание. Об этом во вторник, 30 августа, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что возгорание произошло накануне поздно вечером в одноэтажном деревянном доме, расположенном по адресу 1-я Лыковская улица, дом 57, строение 2.

Прибывшие спасатели эвакуировали из помещения женщину. Отмечается, что она не пострадала.

Пожар удалось оперативно потушить, его общая площадь составила 75 квадратных метров, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Предыдущей ночью открытое горение произошло на 11-м этаже здания Российского научного центра хирургии имени академика Петровского. Там расположено отделение кардиологии. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Пожарные спасли из здания 36 человек, в том числе шестерых маломобильных пациентов. Еще десять человек вышли самостоятельно. Всего к ликвидации возгорания привлекалось более 130 человек и 35 единиц спасательной техники. Причина пожара в настоящее время устанавливается.