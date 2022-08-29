Пожарные спасли 36 человек из загоревшегося центра хирургии в Хамовниках

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Пожарные спасли 36 человек, в том числе шестерых маломобильных, из здания Российского научного центра хирургии имени академика Петровского, где произошло возгорание, десять человек вышли самостоятельно. Об этом журналистам в понедельник, 29 августа, в пресс-службе МЧС России.

— На пожаре в районе Хамовники города Москвы спасено 36 человек, из них шесть человек маломобильные. Десять человек вышли самостоятельно. Пострадавших нет, — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Всего к ликвидации возгорания привлекалось более 130 человек и 35 единиц спасательной техники. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Накануне появилась информация, что открытое горение произошло в помещении медицинского учреждения на 11-м этаже. Там расположено отделение кардиологии. Открытое горение начало перекидываться на верхние этажи здания.

В минувшее воскресенье, в столичном районе Солнцево произошел пожар в жилом доме. Согласно полученным данным, возгорание произошло в одной из квартир на 12-м этаже. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В результате один человек погиб.