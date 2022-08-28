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Один человек погиб в результате пожара на Солцневском проспекте в Москве

Лейла Алиева
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара на Солцневском проспекте в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Солнцевский проспект, 23 Карта всех событий

В столичном районе Солнцево произошел пожар в жилом доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 28 августа.

Инцидент произошел на Солнцевском проспекте в доме 23. Согласно полученным данным, возгорание произошло в одной из квартир на 12-м этаже. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В результате один человек погиб.

Еще один пожар произошел 26 августа в жилом доме на Снежной улице в Москве. Возгорание произошло в комнате, кухне и коридоре на площади 30 квадратных метров. В результате также погиб один человек.

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