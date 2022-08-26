Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на Снежной улице в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Снежная улица, 12 Карта всех событий

Открытое горение из двух окон квартиры на 11-м этаже зафиксировано в ночь на пятницу, 26 августа, в жилом многоэтажном доме на Снежной улице, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.

По информации собеседника издания, огонь распространялся на вышележащий этаж. Согласно полученным данным, возгорание произошло в комнате, кухне и коридоре на площади 30 квадратных метров.

В настоящее время пожар локализован, происходит его ликвидация. По данным источника, в результате возгорания один человек значится погибшим.

В минувший четверг, 25 августа, помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная заявила, что троим мужчинам предъявлены обвинения за нападение на сотрудников МВД во время пожара в Мытищах.

Вечером 22 августа произошло возгорание на крыше кафе в Мытищинском городском округе. На место происшествия прибыли полицейские и обратились к стоящим неподалеку гражданам, попросив их отойти на безопасное расстояние. Те отреагировали агрессивно и нанесли правоохранителям несколько ударов.