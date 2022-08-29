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В больнице на Абрикосовском переулке в Москве произошел пожар

Егор Провоторов
Происшествия
В больнице на Абрикосовском переулке в Москве произошел пожар
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В больнице на Абрикосовском переулке, дом 2, в Москве в ночь на понедельник, 29 августа, зафиксирован пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По информации собеседника издания, открытое горение произошло в помещении на 11 этаже. Там расположено отделение кардиологии Ранг пожара обозначен, как 1-БИС. В настоящий момент сотрудники МЧС России занимаются спасением пациентов и сотрудников медучреждения.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Открытое горение на данный момент ликвидировано. Пожар локализован, специалисты спасли 30 человек.

В минувшее воскресенье, в столичном районе Солнцево произошел пожар в жилом доме. Согласно полученным данным, возгорание произошло в одной из квартир на 12-м этаже. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В результате один человек погиб.

Еще один пожар произошел 26 августа в жилом доме на Снежной улице в Москве. Возгорание произошло в комнате, кухне и коридоре на площади 30 квадратных метров. В результате также погиб один человек.

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