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Фитнес-тренер назвала самые переоцененные физические упражнения

Лейла Алиева
Общество
Фитнес-тренер назвала самые переоцененные физические упражнения
Фото: Pexels

Не все упражнения полезны настолько, насколько о них говорят, а иногда некоторые даже опасны. Фитнес-тренер Светлана Бутова перечислила самые переоцененные физические упражнения.

Одним из таких упражнений является планка.

— Мышцы кора во время выполнения планки вовлечены в работу первые 30 секунд, максимум — до минуты. Далее нагрузка распределяется на другие мышцы и суставы. Это, в свою очередь, способно перегрузить опорно-двигательный аппарат физически неподготовленного человека, — пояснила тренер.

Упражнения на растяжку для шпагата также могут не принести должного эффекта. Это объясняется тем, что у некоторых людей ограничена подвижность тазобедренного сустава, поэтому даже после длительных тренировок они не смогут сесть на шпагат.

Скручивание с отягощением также неэффективно. Упражнение может вызвать компрессию межпозвоночных дисков, из-за чего могут появиться грыжа и протрузии, заключила Бутова в беседе со «Спорт-Экспресс».

До этого доцент кафедры физической культуры ГУУ Раиса Андрианова назвала три причины для начала спортивных тренировок.

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