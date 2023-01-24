Стартовали работы по архитектурной отделке на станции метро «Лианозово»

Фото: Михаил Колобаев / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты начали работу по монтажу инженерных систем на станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом во вторник, 24 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Основные монолитные конструкции станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены в полном объеме, началась архитектурная отделка. Основным ее элементом станет анфилада, состоящая из последовательно примыкающих друг к другу светлых и темных участков, — рассказал он.

По словам Бочкарева, на станции уже завершена гидроизоляция, а в первом вестибюле выполнена работа по обратной засыпке монтажного проема после монтажа эскалаторов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что рабочие приступили к укладке плит светло-серого гранита на полу платформы. Также планируется покрыть металлическими панелями 46 колонн, потолок и стены, передает официальный сайт мэра Москвы.

На станции «Вавиловская» Троицкой линии метро недавно начался основной этап строительства. Станция строится в зоне городской застройки на пересечении Ленинского проспекта с улицами Строителей и Панферова.