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В Госдуме предложили обязывать водителей резервировать время проезда через границу

Александр Афонин
Общество
В Госдуме предложили обязывать водителей резервировать время проезда через границу
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственной думе предложили внести поправки в правила проезда автомобилей через границу России, в рамках которых водителям для этого потребуется резервировать время. С соответствующей инициативой выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Согласно тексту документа, новые правила коснутся всех пользователей автомобильных дорог, в том числе перевозчиков, иностранных и российских граждан. Для пересечения границы им потребуется зарезервировать дату и время.

Помимо этого, предлагаемые поправки требуют осуществлять контроль за соблюдением прибытия транспорта в указанные дату и время. Ожидается, что изменения вступят в силу уже с 1 марта этого года, передает РИА Новости.

Также 18 января заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что российские специалисты в сфере IT, уволенные из зарубежных компаний, должны рассчитывать на трудоустройство в России. Он предложил распространить программу льготной ипотеки на вернувшихся IT-работников.

Транспорт Госдума Граница Россия
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