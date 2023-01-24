Около 400 видеоконсультаций провели специалисты Росреестра с начала работы сервиса

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Почти 400 видеоконсультаций провели эксперты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с сентября прошлого года. Об этом во вторник, 24 января, сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

— Большая часть вопросов была адресована экспертам отдела кадастрового учета и регистрации прав собственности на недвижимость. Онлайн-консультации проходят один раз в неделю, в среднем в день специалисты обрабатывают более 20 обращений, — рассказал он.

При этом специалисты управления во время видеоконсультаций могут ответить на интересующие вопросы, а также отправить запрос на получение необходимых документов для разрешения спорных ситуаций.

Эксперты также помогут в вопросах государственной регистрации недвижимости жилого и нежилого назначения, объектов нового строительства, обременений и ограничений. В формате видеозвонка они объяснят, как оформить права собственности на квартиру и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы цифровых сервисов столицы в 2022 году. По его словам, более 6,7 миллиона человек уже присоединились к городским сервисам, которые стали незаменимым инструментом управления в городе.