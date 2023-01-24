Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 400 видеоконсультаций провели специалисты Росреестра с начала работы сервиса

Лейла Алиева
Город
Около 400 видеоконсультаций провели специалисты Росреестра с начала работы сервиса
Фото: Pexels

Почти 400 видеоконсультаций провели эксперты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с сентября прошлого года. Об этом во вторник, 24 января, сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

— Большая часть вопросов была адресована экспертам отдела кадастрового учета и регистрации прав собственности на недвижимость. Онлайн-консультации проходят один раз в неделю, в среднем в день специалисты обрабатывают более 20 обращений, — рассказал он.

При этом специалисты управления во время видеоконсультаций могут ответить на интересующие вопросы, а также отправить запрос на получение необходимых документов для разрешения спорных ситуаций.

Эксперты также помогут в вопросах государственной регистрации недвижимости жилого и нежилого назначения, объектов нового строительства, обременений и ограничений. В формате видеозвонка они объяснят, как оформить права собственности на квартиру и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы цифровых сервисов столицы в 2022 году. По его словам, более 6,7 миллиона человек уже присоединились к городским сервисам, которые стали незаменимым инструментом управления в городе.

портал mos.ru Москва Росреестр
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте