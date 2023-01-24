Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музеи ВДНХ пригласили москвичей на мероприятия по сохранению экологии

Александр Афонин
Город
Музеи ВДНХ пригласили москвичей на мероприятия по сохранению экологии
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

В честь Всемирного дня экологического образования, который отмечается 26 января, ВДНХ приглашает горожан посетить свои музейно-выставочные площадки, которые ознакомят с окружающим миром. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 24 января.

Жители столицы смогут посетить выставку «12 признаков живого», музей «Биотех», экоцентры «Цветоводство» и «Пчеловодство» ГПБУ «Мосприрода». Гости площадок узнают о взаимосвязях в мире, секреты биотехнологий, познакомиться с различными видами растений и многое другое.

Посетить музейно-выставочные площадки ВДНХ можно по билетам. Более подробная информация о запланированных мероприятиях и их времени работы доступна на портале выставки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, 24 января на ВДНХ стартовал фестиваль «Высоцкий. Я люблю», посвященный 85-летию со дня рождения исполнителя. Он продлится до 29 января. В рамках мероприятия москвичи смогут встретиться с сыном артиста, посетить музыкальный спектакль о жизни Высоцкого и многое другое.

Мероприятия Москва ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте