Музеи ВДНХ пригласили москвичей на мероприятия по сохранению экологии

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

В честь Всемирного дня экологического образования, который отмечается 26 января, ВДНХ приглашает горожан посетить свои музейно-выставочные площадки, которые ознакомят с окружающим миром. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 24 января.

Жители столицы смогут посетить выставку «12 признаков живого», музей «Биотех», экоцентры «Цветоводство» и «Пчеловодство» ГПБУ «Мосприрода». Гости площадок узнают о взаимосвязях в мире, секреты биотехнологий, познакомиться с различными видами растений и многое другое.

Посетить музейно-выставочные площадки ВДНХ можно по билетам. Более подробная информация о запланированных мероприятиях и их времени работы доступна на портале выставки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, 24 января на ВДНХ стартовал фестиваль «Высоцкий. Я люблю», посвященный 85-летию со дня рождения исполнителя. Он продлится до 29 января. В рамках мероприятия москвичи смогут встретиться с сыном артиста, посетить музыкальный спектакль о жизни Высоцкого и многое другое.