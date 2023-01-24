Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 24 января

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Вечером вторника, 24 января, ожидаются затруднения движения в семь баллов, а основные ограничения пройдут в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Доброе утро! Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

В вечерний час пик жителям столицы порекомендовали пользоваться городским транспортом. Построить наиболее удобные маршруты можно в приложении «Московский транспорт», отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 15 по 30 января в связи с проведением строительных работ в ночное время перекрыты участки боковых проездов Каширского шоссе. Ограничения будут действовать в период с 02:00 до 05:00.

Помимо этого, с 11 января по 31 августа перекрыт участок дороги на улице Брусилова из-за проведения строительных работ. Ограничения движения также введут еще на ряде участков улицы.