Движение в районе улицы Брусилова ограничат до 31 августа

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, улица Брусилова Карта всех событий

Участок дороги на улице Брусилова из-за проведения строительных работ будет перекрыт с 11 января по 31 августа. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 21 января будут недоступны для проезда 2 полосы на ряде участков улицы Брусилова. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ограничения движения также введут еще на ряде участков улицы. Подробнее — на графике.

Кроме того, движение транспорта ограничено в районе улицы Плющихи с 3 января по 31 мая 2023 года. Изменения связаны со строительством инженерных сетей.

До этого сообщалось, что на некоторых улицах в Центральном и Южном округах столицы временно изменилась схема движения транспорта.

Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.