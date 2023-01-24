Голосовой помощник «Алиса» поможет москвичам правильно сортировать мусор

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Новая функция голосового помощника «Яндекс. Алиса» поможет разобраться с сортировкой домашнего мусора. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

— Благодаря популярному сервису москвичи узнают еще больше полезных советов, связанных с сортировкой отходов. Теперь освежить в памяти правила раздельного сбора горожане смогут с помощью телефона, компьютера, умной колонки, автомобиля и смарт-ТВ, — говорится в сообщении.

С помощью нового навыка «Чистая Москва» чат-бот расскажет, для чего разделять отходы и как правильно это сделать. Кроме того, для детей записано 10 увлекательных сказок о раздельном сборе мусора, которые озвучил телеведущий и ученый Николай Дроздов, передает официальный сайт мэра Москвы.

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