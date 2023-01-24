Карен Хачанов впервые вышел в полуфинал Australian open

Фото: YouTube / Australian Open TV

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл своего оппонента из США Себастьяна Корду, что позволило ему впервые за свою карьеру выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian open). Встреча завершилась в городе Мельбурн во вторник, 24 января.

Игра продлилась только три сета, после которых Корда отказался продолжить борьбу, сославшись на травму. Итоговый счет остановился на 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу россиянина. Встреча продлилась 1 час 50 минут.

Для Карена Хачанова это стал первый выход в полуфинал Australian Open. В следующем круге он встретится с победителем матча между Стефаносом Циципасом из Греции и чешским спортсменом Иржи Легечкой.

До этого стало известно, что российский теннисист Андрей Рублев пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над австрийским спортсменом Домиником Тимом. Встреча состоялась на арене «Маргарет Корт» на жестком покрытии. Затем теннисист вышел в четвертьфинал Australian Open, обыграв датского теннисиста Хольгера Руне.

В декабре издание The Telegraph сообщило, что теннисисты из России и Белоруссии могут выступить на Уимблдоне в 2023 году. Вероятно, им придется выступать под нейтральным флагом.