Владислав Овчинский: Банкомат московского производства прошел сертификацию Центробанка

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Разработанный столичной корпорацией банкомат с функцией рециркуляции банкнот успешно испытан Банком России. После проведения комплексного тестирования было подтверждено соответствие банкомата всем требованиям гарантированного приема, выдачи, валидации и сортировки наличных. Об этом во вторник, 24 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— Банкомат с функцией рециркуляции наличных в прошлом году был внесен в реестр отечественного оборудования Минпромторга России. В начале этого года московская компания САГА получила заключение об успешном проведении тестирования банкомата в Центробанке России. Сертификат позволит закупать и использовать аппарат во всех финансово-кредитных учреждениях страны, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Специалисты протестировали банкомат по многим параметрам, в том числе в части проверки подлинности, ветхости, количества машиночитаемых защитных признаков, чтения серийных номеров банкнот и другим. В частности, применялись банкноты как 1997 года, так и 2022 года выпуска, включая новые 100 рублей.

— Отечественный банкомат с функцией рециркуляции безопасен и полностью отвечает требованиям регулятора. Продукт крайне важен в сложившихся условиях санкций и курса на замещение импорта товарами, произведенными внутри нашей страны. Сейчас мы ведем ряд переговоров с крупными федеральными и коммерческими банками о поставках нашего аппарата в отделения, — отметил генеральный директор АО «САГА Технологии» Андрей Жолобов.