Собянин: Без турникетов наземный транспорт Москвы стал ходить быстрее и чаще

Фото: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

Отмена турникетов в наземном транспорте позволила горожанам экономить до 25 минут своего времени, а также упростила внедрение новых сервисов для пассажиров. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 24 января.

— С 1 января 2018 года мы убрали турникеты на 72 наиболее загруженных автобусных маршрутах, а с 1 сентября 2018 года — на всем наземном транспорте Москвы. Высадка и посадка стали осуществляться через все двери, рядом с каждой был установлен валидатор для оплаты проезда, — рассказал он.

По словам Собянина, это позволило почти полностью избавиться от очередей на остановках, в том числе на крупных пересадочных узлах у метро. В свою очередь наземный транспорт стал ездить чаще и быстрее.

После отмены турникетов сократилось количество безбилетных проездов. Если до этого контролеры ловили порядка 800 «зайцев», то сейчас — около одной тысячи. Также благодаря такому решению стало проще внедрять новые сервисы для пассажиров, среди них сервис бесплатных пересадок между маршрутами наземного транспорта, написал мэр в своем блоге.

До этого Собянин рассказал, что с начала своей работы столичные электробусы перевезли более 276 миллионов пассажиров, сегодня на 79 городских маршрутах работает 1050 таких машин.