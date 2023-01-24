Москва снизила арендную плату за землю машиностроительному заводу в пять раз

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичному машиностроительному заводу предоставили льготную ставку аренды земельного участка в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман во вторник, 24 января.

— Льготную ставку аренды земельного участка площадью 5,8 гектара в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости город предоставил московскому машиностроительному заводу «Вперед». С ним заключено дополнительное соглашение к договору аренды.

Гаман добавил, что это позволит ежегодно экономить предприятию 9,3 миллиона рублей.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, для промышленных комплексов в столице предоставляются льготы по аренде земли, сниженный земельный и имущественный налоги, а также уменьшенная региональная ставка налога на прибыль. Сэкономленные средства за счет льгот предприятия направляют обычно на модернизацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2022 году предпринимателям удалось сэкономить более шести миллионов рублей на аренде недвижимости. Гаман отметил, что медицинским организациям, а также учреждениям, которые предоставляют услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования предоставляется ставка 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.