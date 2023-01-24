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В ДНР заявили, что порядка 300 наемников прибудут в зону СВО в случае поставок танков Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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В ДНР заявили, что порядка 300 наемников прибудут в зону СВО в случае поставок танков Украине
Фото: gur.gov.ua

Украинская армия не сможет обслуживать танки, предоставленные Западом, поэтому по меньшей мере 300 иностранцев прибудут на линию соприкосновения, если поставки согласуют. Об этом во вторник, 24 января, заявили в силовых ведомствах Донецкой народной республики.

— Практически нет никаких сомнений в том, что западные танки, если их поставят, будут не только находиться под западным командованием, но и непосредственно управляться западными расчетами, ремонтироваться западными ремонтными бригадами. Речь о танковом батальоне, а это не только 40–42 танка, но и от 350 до 375 человек личного состава, — говорится в сообщении.

В ведомствах ДНР добавили, что натовские танки необходимо настраивать, обслуживать, ремонтировать и восстанавливать после повреждений в бою, а Украина не может обслужить даже родные Т-64, передает ТАСС.

До этого эксперт CNN Ник Патон Уолш заявил, что в связи с возникшим из-за поставок оружия кризисом НАТО в скором времени может принудить украинское руководство к подписанию мирного договора с Россией. По его мнению, это позволит обеспечить урегулирование экономики альянса.

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