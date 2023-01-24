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Киноконцертный комплекс возведут на Лужнецкой набережной

Александр Афонин
Город
Киноконцертный комплекс возведут на Лужнецкой набережной
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
лужники Карта всех событий

В рамках реорганизации промзоны на месте бывшего авиамоторного завода «Союз» на Лужнецкой набережной планируется строительство нового киноконцертного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 24 января.

— Таким образом, на этой территории будет создан уникальный культурно-спортивный кластер с новым пешеходным маршрутом, объединяющий Воробьевы горы, Лужники, Нескучный сад и Парк Горького, — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Комплекс будет состоять из шести зданий-лучей. Они будут направлены в стороны Дворца водных видов спорта, здания Российской академии наук и других значимых объектов района Хамовники.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что киноконцертный комплекс расположат рядом со спортивными объектами. По его словам, благодаря этому досуг гостей Лужников будет органично дополнен, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице утвердили проектную документацию для строительства здания технологического промышленного парка на севере Москвы. На территории комплекса планируется устроить проезды, выполнить благоустройство территорий и сформировать наземный паркинг.

Строительство Лужники Андрей Бочкарев
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