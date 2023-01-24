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Синоптик назвал гололед визитной карточкой этой зимы в России

Лейла Алиева
Общество
Синоптик назвал гололед визитной карточкой этой зимы в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Угроза гололеда на дорогах и тротуарах сохраняется в Центральной России. Об этом во вторник, 24 января, сообщил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

По его словам, гололед стал «визитной карточкой» зимы 2022/20223 года.

— Частые переходы температуры через ноль и большие ее перепады сказались на образовании льда на дорогах и тротуарах. Редкий случай в истории, чтобы гололед был такой постоянный и достаточно сильный, — отметил Старков.

Синоптик отметил, что погода в ближайшем будущем ожидается спокойная, однако солнца будет мало, несмотря на высокое атмосферное давление. При этом существенных осадков не будет, а за счет слабого ветра ухудшится качество воздушной среды, заключил Старков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве» о погоде в городе на этой неделе. По ее словам, на этой неделе жителей столицы ожидает небольшой мороз, ближе к выходным количество осадков может увеличиться. При этом в ночное время столбики термометров будут опускаться до отметок минус 6–11 градусов.

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