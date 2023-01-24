Россияне рассказали, как зима влияет на их образ жизни и рацион

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Зимой вместе с приходом холодной погоды появляются новые и не всегда полезные привычки. Согласно результатам опроса, проведенного сервисом правильного питания Level Kitchen, более 90 процентов россиян отмечают перемены в образе жизни и режиме питания.

Так, почти каждый второй участник опроса заявил, что либо стал питаться значительно сытнее и калорийнее, либо заметил особую тягу к горячей еде и напиткам. Более 17 процентов россиян признались, что стали чаще есть выпечку, а 11 процентов реже покупают фрукты и овощи.

Каждый десятый россиянин зимой стал чаще есть незадолго до сна или поздно ночью. Пять процентов россиян отметили, что стали употреблять больше алкоголя.

Изменились и привычки россиян. Так, 42 процента опрошенных отметили, что с приходом зимы стали реже гулять. Примерно четверть респондентов сообщили, что снизилась их работоспособность, а 17 процентов чувствуют хронический недосып, передает Life.ru.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина порекомендовала включить в ежедневный рацион овощи и фрукты. Клетчатка в их составе поспособствует питательной микрофлоре в кишечнике, передает Nation news.

Во время заражения гриппом или коронавирусом нужно правильно питаться и отказаться от фастфуда. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.