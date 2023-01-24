Косметолог Панченко пояснила, какие ошибки при снятии макияжа допускают практически все

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Тщательное очищение кожи – залог ее красоты и молодости. Те, кто пользуется косметикой, должны знать, как правильно снимать макияж. Об этом рассказала косметолог Олеся Панченко.

Эксперт пояснила, что если у вас полный макияж: накрашены глаза, есть тональное средство, румяна и помада, то ограничиться одним средством для снятия макияжа не получится. Придется использовать отдельное средство для глаз, например, мицеллярную воду и гидрофильное масло для лица.

Многие не смывают макияж до конца, забывая про шею и линию подбородка. При этом часто на эти места тоже наносят тональное средство и пудру.

После снятия макияжа при помощи специальных средств обязательно нужно умыться, используя пенку или гель.

Кроме того, нельзя засыпать с макияжем, это чревато появлением воспалений, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Наиболее эффективные и доступные средства для борьбы со старением перечислила американский косметолог из Коннектикута Дженнифер Аделл. В первую очередь она посоветовала использовать косметические продукты, в составе которых есть витамин С, передает ФАН.

В холодное время года руки могут сохнуть, шелушиться и зудеть независимо от того, какое косметическое средство вы используете и что едите. Дерматологи дали советы, как справиться с проблемой.