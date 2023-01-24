Эксперт пояснил, какие квартиры стали аутсайдерами на рынке аренды в Санкт-Петербурге

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Президент агентства недвижимости Александр Гиновкер рассказал, почему снизилась активность на рынке недвижимости в Санкт-Петербурге, а также какие квартиры оказались в аутсайдерах.

Он отметил, что по сравнению с осенью, активность на рынке аренды снизилась, так как многие студенты нашли себе жилье. Спрос и предложение в конце лета и начале осени всегда выше. При этом эксперт отметил, что количество предложений не снизилось, но упала активность съемщиков. Это особенно заметно в дорогом сегменте, где аренда жилья выше 100 тысяч рублей в месяц, сообщает издание «Невские новости».

Ранее эксперты сообщили, что объем предложения на рынке аренды жилья в России постепенно падает, что провоцирует устойчивый рост цен. Такая ситуация наблюдается уже месяц и весной может привести к общему росту цен на аренду на 15 процентов, передает ФАН.

Риелтор Олег Бендриков заявил «Вечерней Москве», что спрос на жилье в Москве упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной.