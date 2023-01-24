Ефимов: Столичный производитель косметической продукции получит льготный заем на развитие экспорта

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Город выделил льготный заем на 200 миллионов рублей для столичного производителя косметических средств «БИГ» на развитие экспортной деятельности. Об этом во вторник, 23 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Средства предоставлены на пять лет по ставке три процента годовых. Благодаря поддержке города предприятие сможет приобрести оборудование, сырье, материалы и комплектующие для выпуска продукции, которую будет поставлять в другие страны, — рассказал он.

«БИГ» разрабатывает и выпускает шампуни, мыло, кремы, профессиональные средства для ухода и окрашивания волос под собственными брендами и на условиях контрактного производства. Благодаря полученным средствам компания увеличит экспорт в страны Таможенного союза и Азии до 260 миллионов рублей, а также нарастит общий объем поставок за рубеж до 500 миллионов рублей в год.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинскского, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает несколько видов льготных займов предприятиям города, которые можно получить на срок до пяти лет и по ставке значительно ниже банковской — от трех процентов годовых.

До этого Ефимов рассказал, что в прошлом году руководство города предоставило промышленным комплексам и технопаркам льготы на аренду земли в размере более 30 миллионов рублей. Скидка представляет собой одну из мер поддержки, которую Москва реализует с 2016 года, в отношении промышленных предприятий.