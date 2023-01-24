Снегоход взорвался на лыжной трассе в Подмосковье

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Московская область, Дмитровский городской округ, ГАБО Карта всех событий

На лыжной трассе в Подмосковье взорвался и загорелся снегоход. Об этом стало известно во вторник, 24 января.

По предварительным данным, инцидент произошел на трассе «Габо», недалеко от деревни Бабиха Дмитровского городского округа, на 18-м километре Рогачевского шоссе.

В результате взрыва снегохода, шедшего по трассе, произошло возгорание. Водителя залило горящим топливом. Мужчина сбил огонь, прыгнув в снег. Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован. Транспортное средство было уничтожено пламенем, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другой пожар с участием транспортного средства произошло на АЗС в подмосковных Мытищах. После заправки топливом на Силикатной улице загорелась инкассаторская машина. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения.