Россиянам назвали самые дешевые направления для путешествий на поезде за декабрь

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В декабре самыми недорогими направлениями для путешествий на поезде из России стали такие города, как Переславль-Залесский и Балабаново. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту» во вторник, 24 января.

Так, среди направлений внутри страны из Москвы самыми доступными стали Переславль-Залесский (средний чек — 427 рублей в одну сторону), Балабаново (590 рублей в одну сторону) и Александров (597 рублей).

Самым бюджетным направлением из областных центров оказалась Тула (844 рубля), Калуга (858 рублей в одну сторону), Рязань (884 рубля) и Ярославль (986 рублей).

Из Санкт-Петербурга можно уехать в Псковскую область и Новгородскую область, а также в Республику Карелия. Средний чек в Великий Новгород составляет 686 рублей в одну сторону, за билет в Псков платят в среднем 936 рублей, в Лахденпохью — 779 рублей.

Летний сезон — время путешествий и туристических приключений. И многие россияне уже сейчас планируют, куда отправятся в отпуск в грядущем теплом сезоне. «Вечерняя Москва» узнала, какие зарубежные направления и за какую цену будут доступны туристам из РФ летом 2023 года.